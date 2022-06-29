Улан-Удэ, 29 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Бурятии вновь объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды, установившейся в республике. По данным Бурятского гидрометцентра, жара сохранится как минимум до 2 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В столице республики Улан-Удэ 30 июня и 1 июля температура поднимется до 35 градусов тепла, 2 июля — до 37 градусов. По региону местами ожидается до 38 градусов выше ноля.

В связи с этим всем предприятиям и учреждениям рекомендовано проверить готовность техники и личного состава для работы в неблагоприятных условиях, проверить исправность и готовность к работе резервных источников питания и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня жары не выдержало электрооборудование на ряде подстанций в Улан-Удэ, в результате чего многие горожане остались без света.