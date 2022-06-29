Сеул, , 11:58 — REGNUM В 2023 году правительство Южной Кореи намерено выделить 24,7 трлн вон ($19,2 млрд) на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), связанные с цифровыми инновациями. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответсвующий план был утвержден 28 июня в ходе заседание президентского консультативного совета по науки и технологиям.

Известно, что по сравнению с текущем годом бюджет на 2023 год увеличен на 1,7%.

Объём средств, который будет направлен на повышение конкурентоспособности таких секторов, как полупроводники, аккумуляторы, атомные электростанции, увеличен на 7,7%, на стимулирование стартапов, малых и средних предприятий — на 4,1%, на цифровые проекты — на 17,2%.