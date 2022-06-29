Симферополь, 29 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Более 430 приусадебных участков и 150 частных домовладений остаются подтопленными в республике Крым на утро 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наводнение в Крыму. Село Андрусово, Симферопольский район

Ситуацию в Крыму с дождевыми паводками в МЧС России назвали наиболее сложной. В ликвидации последствий стихии задействовано около 400 спасателей, привлечено около 170 единиц техники.

Сотрудники МЧС в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах проводят работы по откачке воды и расчистке территории.

На реках Крыма организована работа постов наблюдения, ведётся непрерывный мониторинг наполняемости водохранилища.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди, которые начались в Крыму ещё вечером 24 июня, привели к затоплению ряда населённых пунктов. Больше всего пострадали Симферополь, Симферопольский и Белогорский район. Стихия повредила несколько насосных станций, размыты дороги, повреждено, по данным властей, около 700 домов. Пострадал Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов, воспитанников вовремя эвакуировали.