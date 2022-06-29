Штат Калифорния, США, 29 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Поклонника певицы Арианы Гранде арестовали за проникновение на территорию её дома в Калифорнии (США). Об этом 29 июня пишет TMZ.

(сс) lindsay neilson photos Ариана Ганде

Как отмечает издание, Аарон Браун пробрался в особняк артистки в день празднования её 29-летия. Гранде в этот момент была не дома.

Напомним, что Аарона Брауна уже арестовывали за попытку проникнуть в дом к Ариане Гранде — тогда мужчина был вооружён ножом. После этого случая, он получил судебный запрет на приближение к певице.