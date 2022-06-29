Батайск, Ростовская область, 29 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Ростовской области ищут сбежавшего с территории частного домовладения крокодила. Информация, подкреплённая видеокадрами, размещена в социальных сетях.

Крокодил

Согласно открытым данным, дикое животное завёл житель микрорайона Солнечный в Батайске. Крокодил жил в одном из домов, однако смог уползти в ближайший канал.

Животного ищут с помощью квадрокоптера и тепловизора, подготовлена приманка. Однако поиски результатов пока не принесли.