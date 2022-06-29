Москва, 29 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева, сообщило 29 июня министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны «Харьков-1» и «Харьков-2» в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 32 районах, база ремонта техники ВСУ в районе Лисичанска, восемь складов боеприпасов и вооружения в районах Шевченково Херсонской области, Спорное Донецкой Народной Республики, Николаев и Очаково Николаевской области, а также база горючего в районе Кульбакино Николаевской области.