Пекин, , 11:52 — REGNUM Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» получил изображения всей поверхности Марса, включая его южный полюс, — для этого аппарату пришлось обогнуть планету более 1300 раз с начала 2021 года, передает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Марс Aynur_zakirov

«Тяньвэнь-1» успешно достиг Красной планеты в феврале 2021 года в рамках первой китайской миссии на Марс. С тех пор на поверхности планеты был развернут роботизированный марсоход, а орбитальный аппарат обследовал планету из космоса.

Среди сделанных из космоса снимков — первые китайские фотографии марсианского южного полюса, где сосредоточены почти все водные ресурсы планеты.

В 2018 году орбитальный зонд Европейского космического агентства обнаружил воду подо льдом южного полюса планеты.

Обнаружение подповерхностной воды — ключ к определению потенциала планеты для жизни. Она могла бы стать важнейшим ресурсом для будущих исследовательских баз.

Также «Тяньвэнь-1» передал изображения Долины Маринера — гигантской системы каньонов длиной 4 000 километров — и ударных кратеров северного нагорья, известного как Аравия Терра.

Кроме того, «Тяньвэнь-1» передал сделанные в высоком разрешении снимки края огромного кратера Маундер, а также вид сверху на 18 000-метровый вулкан Аскрей, впервые обнаруженный космическим аппаратом НАСА «Маринер-9» более пятидесяти лет назад.

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