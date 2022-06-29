Кировское, 29 июня 2022, 11:56 — REGNUM Во время визита в Кировское Донецкой Народной Республики глава Якутии Айсен Николаев посетил городскую образовательную школу №1. В своём телеграм-канале он сообщил, что присутствовал на награждении выпускников, получивших золотые и серебряные медали.
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Он признался, что был счастлив разделить этот значимый день вместе с выпускниками, их родителями и учителями. Глава Якутии также пришел к выводу, что всё сделанное Россией для Донбасса — правильно, ради будущего детей.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии также посетил центральную районную больницу города Кировское в Донецкой Народной Республике. Медучреждение обветшало и плохо оборудовано, его помогут восстановить.