Кировское, ДНР, 29 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Во время визита в Кировское Донецкой Народной Республики глава Якутии Айсен Николаев посетил городскую образовательную школу №1. В своём телеграм-канале он сообщил, что присутствовал на награждении выпускников, получивших золотые и серебряные медали.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

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«Несмотря на все сложности, которые выпали на долю жителей города Кировское, жизнь продолжается. Люди потихоньку привыкают к мирной жизни, в школах звенят последние звонки, для детей открываются двери в новую жизнь. Ребята окончили школу в крайне непростых условиях, но смогли добиться таких успехов в учебе! Это о многом говорит. Они — настоящие патриоты, которые через многое прошли, но не сломали в себе веру и надежду в лучшее будущее», — отметил Айсен Николаев.

Он признался, что был счастлив разделить этот значимый день вместе с выпускниками, их родителями и учителями. Глава Якутии также пришел к выводу, что всё сделанное Россией для Донбасса — правильно, ради будущего детей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии также посетил центральную районную больницу города Кировское в Донецкой Народной Республике. Медучреждение обветшало и плохо оборудовано, его помогут восстановить.