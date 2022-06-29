Москва, , 11:52 — REGNUM В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российской артиллерией за сутки было уничтожено до ста боевиков украинского нацистского формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и около 10-ти единиц боевой техники», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что после этого командование этого формирования украинских нацистов приняло решение об оставлении позиций и отведении остатков боевиков в Харьков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила истребитель МиГ-29 и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук киевских боевиков.