Барселона, Испания, 29 июня 2022, 11:52 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» сделал ещё одно предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу польского нападающего Роберта Левандовского. Об этом 29 июня сообщает Bild.
По информации издания, «Барселона» предложила за Левандовского €40 млн, а также бонусы.
При этом отмечается, что «Бавария» готова рассмотреть предложения только от €50 млн.
Ранее сообщалось, что Левандовский хочет перейти в «Барселону» до 12 июля.
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