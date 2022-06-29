Барселона, Испания, , 11:52 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» сделал ещё одно предложение мюнхенской «Баварии» по трансферу польского нападающего Роберта Левандовского. Об этом 29 июня сообщает Bild.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

По информации издания, «Барселона» предложила за Левандовского €40 млн, а также бонусы.

При этом отмечается, что «Бавария» готова рассмотреть предложения только от €50 млн.

Ранее сообщалось, что Левандовский хочет перейти в «Барселону» до 12 июля.

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