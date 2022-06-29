Брянск, 29 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписано с выздоровлением 14 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в региональном оперативном штабе. Госпитализировано семь человек с подтверждённым COVID-19.

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С начала пандемии в Брянской области выполнено 1 952 804 исследования на коронавирус, подтверждено 162 315 случаев заболевания. Выздоровели 158 099 человек.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончалось 4 037 пациентов.