Газа, Палестина, 29 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Руководство палестинского движения ХАМАС планирует провести обмен пленными с Израилем. Об этом 29 июня сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на свои источники в организации.

Бойцы ХАМАС

По данным источников, палестинцы планируют выпустить одного из пленных израильских солдат, который находится в заключении в Секторе Газы на нескольких палестинских заключённых.

Ранее официальный представитель ХАМАС Абу Хамза заявил о том, что состояние здоровья одного из израильских пленных резко ухудшилось.

Журналисты сообщили о том, что сторонники ХАМАС, находящиеся в израильских тюрьмах, объявили голодовку и находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Предположительно, обмен пленными планируется провести на территории третьей страны.