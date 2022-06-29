Москва, , 11:50 — REGNUM В Кремле иронично отреагировали на высказывания премьера Великобритании Бориса Джонсона «токсичной маскулинности» президента России Владимира Путина. Об этом сегодня, 29 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Борис Джонсон Chatham House

Джонсон заявил, что спецоперация по денацификации на Украине, не началась бы, если бы Путин «был женщиной, — кем он, очевидно, не является». Джонсон назвал действия российского лидера «идеальным примером токсичной маскулинности».

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — прокомментировал Песков слова Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что любая попытка урегулирования конфликта на Украине приведёт к сохранению в мире нестабильности и усилению позиций России.

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