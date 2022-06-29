Ижевск, 29 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ижевске вынесен приговор 11 жителям Удмуртии, Пермского края и Башкирии, которые признаны виновными по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере и об участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

УМВД по Костромской области Наркотик

Установлено, что в течение нескольких месяцев осужденные сбывали синтетические наркотики бесконтактным способом через интернет-магазин в Удмуртии, Башкирии и Пермском крае. Трое из них в качестве региональных курьеров приобретали крупные партии запрещенных средств, расфасовывали и сбывали розничным закладчикам путем оборудования тайников. Также выяснилось, что между собой участники группировки не были знакомы, общались посредством сети интернет.

Суд назначил наказание членам банды от 4,2 до 5,5 лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области задержан житель Владивостока. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за обвинения в наркопреступлении.

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