Чебоксары, 29 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В июле в Чувашии в первые две недели могут идти кратковременные ливни, а затем ожидается засуха. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

ИА REGNUM Жара в городе

По его словам, с 1 по 20 июля погода в целом будет соответствовать климату, в том числе до 12 июля включительно высока вероятность кратковременных ливневых дождей с грозами. Ожидается, что почти за две недели может выпасть месячная норма осадков.

По предварительным данным, дальше почти три недели будет наблюдаться засуха. Его причиной может стать установление на Европейской территории блокирующего антициклона.

В середине третьей декады июля столбики термометров в дневные часы будут подниматься выше 30-градусной отметки.

Синоптик-любитель напоминает, что обильных осадков в июле не было в Чувашии последние четыре года.