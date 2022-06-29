Осло, , 12:58 — REGNUM На пресс-конференции министров иностранных дел Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции в Будё обсудили вопросы касательно саммита НАТО в Мадриде и вступления двух северных стран в Североатлантический альянс. Об этом сообщает норвежское информационное агентство High North News.

Финляндия и Швеция (сс) Eintracht4ever

«Членство Финляндии и Швеции в НАТО означает участие в общем оборонном планировании НАТО на северном фланге. Это укрепило бы безопасность на Крайнем Севере», — заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хютфельдт отметила, что вступление стран в Североатлантический альянс не изменит их роли на Севере. Ни Финляндия, ни Швеция не являются арктическими прибрежными государствами. В этом отношении многое останется прежним, когда речь заходит о роли и задачах Норвегии.

По окончанию пресс-конференции министры иностранных дел Северных Стран отправились из Будё на саммит НАТО в Мадриде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что турецкое руководство 28 июня согласилось принять Финляндию и Швецию в НАТО.

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