Редвуд-Сити, США, 29 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Студия Crystal Dynamics выложила в Сеть два трейлера Marvel’s Avengers, в которых показала игру за Джейн Фостер — главную героиню серии комиксов «Могучий Тор». Ролики были опубликованы 29 июня на портале Game Informer.

Иван Шилов ИА REGNUM Marvel's Avengers

Разработчики показали в видео способности персонажа, таким образом позволив игрокам сравнить игру за женскую и мужскую версии Тора. Дополнение с Джейн Фостер является бесплатным. По сюжету, персонаж попал в мир Marvel’s Avengers через портал, открытый преступной организацией AIM, после чего присоединился к Мстителям, чтобы разобраться в происходящем и найти путь домой.

Напомним, Джейн Фостер в исполнении Натали Портман появится в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром», премьера которого состоится в США 8 июля 2022 года. Создателем новой версии этого персонажа являются писатель Джейсон Аарон и художник Эсад Рибич.