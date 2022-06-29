Пенза, , 11:56 — REGNUM О необходимости прохождения диспансеризации жителям Пензенской области 29 июня напомнил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Медосмотр Андрей Лавренчук, ИА REGNUM

Он настоятельно рекомендовал гражданам не пренебрегать диспансеризацией в целях профилактики и раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, корректировки группы здоровья, определения необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных или оздоровительных мероприятий.

«Мы отмечаем, что многие годами пренебрегают обращением за помощью в медицинские учреждения. Однако, набор консультаций и обследований, которые входят в программу диспансеризации, позволяют составить полное представление о нашем здоровье и выявить возможные проблемы. Чем раньше выявлена болезнь, тем выше вероятность успешного лечения. Особенно это касается трудоспособного населения», — подчеркнул глава облминздрава.

Пройти углубленную диспансеризацию и избежать тяжелых последствий для здоровья обязательно нужно тем, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, уверяет Космачев.

Ожидается, что углубленную диспансеризацию в 2022 году пройдут около 80 тыс. человек. На сегодняшний день из них обследовались 39% граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в пензенских образовательных организациях, реализующих программы инклюзивного образования, выявили 137 нарушений.

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