Мадрид, 29 июня 2022, 11:47 — REGNUM Президент США Джо Байден нарушил установленный для королевской семьи Испании протокол. Об этом свидетельствуют кадры встречи америаснкого лидера и его супруги Джилл Байден с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией.
На кадрах видно, как Байден сперва здоровается с Летисией, а уже затем — с испанским монархом, что является нарушением протокола.
Пользователи соцсетей также обратили внимание на тот факт, что после протокольного фотографирования Байден приобнял Летисию за талию.