Мадрид, 29 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден нарушил установленный для королевской семьи Испании протокол. Об этом свидетельствуют кадры встречи америаснкого лидера и его супруги Джилл Байден с королём Испании Филиппом VI и королевой Летисией.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

На кадрах видно, как Байден сперва здоровается с Летисией, а уже затем — с испанским монархом, что является нарушением протокола.

Пользователи соцсетей также обратили внимание на тот факт, что после протокольного фотографирования Байден приобнял Летисию за талию.