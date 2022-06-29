Москва, , 11:46 — REGNUM Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд мог бы мечтать о таком объекте для исследований, как премьер Британии Борис Джонсон. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований!» — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Британии Борис Джонсон заявил в интервью немецкому СМИ о том, что президент России Владимир Путин не начал бы операцию на Украине, будь он женщиной. Решение о начале боевых действий Джонсон назвал «примером токсичной маскулинности».