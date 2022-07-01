Петропавловск-Камчатский, 1 июля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Камчатской краевой больнице имени А. С. Лукашевского благодаря национальному проекту «Здравоохранение» появился инновационный нейрохирургический микроскоп, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Tambov.gov.ru Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта

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Новый микроскоп имеет увеличенную площадь участка, находящегося в фокусе — это позволяет хирургу свести к минимуму необходимость перефокусироваться в процессе операции.

«В рамках национального проекта «Здравоохранение» по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нашему учреждению выделены федеральные средства для приобретения нового микроскопа. Для того, чтобы операция прошла успешно, необходимо и современное оборудование. Данный микроскоп отвечает всем необходимым требованиям. Наши хирурги в восторге», — рассказал главный врач Камчатской краевой больницы Андрей Кисляков.

С применением нового микроскопа экспертного класса врачи провели уже восемь операций. Такой микроскоп единственный на Камчатке, и врачи называют его появление в крае настоящим достижением для медицины региона.

«Оборудование необходимо для выполнения микрохирургических операций. Это в значительной степени улучшает качество выполненной операции. Можно сказать, что приобретение такого оборудования — достижение в камчатской медицине. Это улучшает работу как микрохирургии, так и нейрохирургии», — прокомментировал заведующий отделением нейрохирургии Камчатской краевой больницы Александр Ханин.

Как сообщало ИА REGNUM, два центра амбулаторной онкологической помощи начали работать в Чурапчинском и Томпонском районах Якутии. Они созданы благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».