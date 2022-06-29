Хабаровск, , 11:45 — REGNUM Более 60 пунктов военно-социальной работы (ВСР), предназначенных для помощи членам семей военнослужащих, развёрнуто в учебных центрах, воинских частях и соединениях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском крае и Приморье, а также на Тихоокеанском флоте. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

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пресс-служба ВВО «Специалисты пунктов организуют встречи командования воинских частей с членами семей военнослужащих, а также личный приём командирами соединений членов семей военнослужащих. Кроме того, в ходе работы пунктов осуществляются встречи личного состава с представителями государственных органов по вопросам социальной защиты военнослужащих и членов их семей».

Правовое консультирование военнослужащих по вопросам социальной защиты оказывается представителями пунктов ВСР в полном соответствии с российской нормативной и законодательной базой. Информационные объявления с номерами телефонов специалистов ВСР размещены в военных городках и в воинских частях ВВО.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума во втором чтении и в третьем чтении приняла закон, согласно которому не могут списываться долги из средств выплат военнослужащих и сотрудников Росгвардии, участвующих в специальной военной операции.

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