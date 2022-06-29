Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» договорился с бразильским «Коринтиансом» о двусторонней аренде игроков. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Зенит» Юри Алберто

Нападающий «Зенита» Юри Алберто перейдёт в «Коринтианс», а из бразильского клуба в Санкт-Петербург приедут вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан.

Арендное соглашение вступит в силу в середине июля, когда игроки «Коринтианса» прилетят в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра и подписания контрактов с «Зенитом».

Напомним, в январе 2022 года Юри Алберто перешёл в «Зенит» из бразильского «Интернасьонала». В минувшем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.