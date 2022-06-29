Москва, 29 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила истребитель МиГ-29 и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук киевских боевиков. Об этом 29 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенанта Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе Баштанки Николаевской области сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Троицкое Одесской области на огневой позиции уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что за это же время российские ПВО сбили два самолета Су-25, вертолет Ми-8 и девять беспилотников украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Москва надеется, что сможет принять участие в международном трибунале по преступлениям украинских боевиков в Донбассе.