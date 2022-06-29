Тирасполь, , 11:44 — REGNUM Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не планирует нападать на кого-либо, но готова защищаться в случае агрессии со стороны. Об этом 29 июня заявил глава ПМР Вадим Красносельский на заседании Верховного совета (парламента) республики.

Президент ПМР Вадим Красносельский

Он прокомментировал обращение к мировому сообществу, которое приняли члены парламента, о приверженности к решению вопросов мирным путём. Депутаты назвали необоснованными публичные предположения со стороны Киева, будто ПМР готовит агрессию.

«Мы не вынашиваем агрессивных планов в отношении наших соседей, но однозначно готовы себя защитить в случае агрессии против ПМР, пусть в этом никто не сомневается», — сказал Красносельский.

Он отметил, что в Приднестровье мирно уживаются 72 национальности, в то время как в Молдавии и на Украине формируется негативный образ приднестровцев. Из-за этого Тирасполю приходится оправдываться.

«Возможно, это и раздражает: непризнанное государство — пример и гарант мира, а вот признанные не смогли договориться», — сказал глава республики.

Напомним, в последние месяцы в Приднестровье прошла серия терактов. Следователи пришли к мнению, что к их организации причастны украинские и молдавские силовики. Вместе с тем Киев закрыл границу с ПМР, а в Молдавии заблокировали ввоз в Приднестровье товаров первой необходимости, в том числе лекарств.