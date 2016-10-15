29 Июня
 
12:18

Предварительно, сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на ангар с шинами. Очевидцы также сообщали о взрывах.

12:15

Пожар в ангарах на Каширском шоссе локализован на площади 2000 квадратов —  АГН «Москва».

11:55

Тушение пожара происходит как с земли, так и с воздуха — для этого привлекли пожарный вертолет  Ка-32.

11:55

Как сообщают в МЧС, ранг пожара в ангаре на Каширском шоссе повысили до второго. Сейчас горит 2 тыс. кв. м на НПП «Темп».

11:54

Работы по тушению пожара продолжаются, тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Площадь пожара уже составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщают в МЧС.

11:51

По последним данным, которые приводит ТАСС, в настоящее время площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, огонь перекинулся на второй ангар. Очевидцы сообщают о том, что слышали несколько хлопков.

11:46

Сильный пожар наблюдается в настоящее время в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ангар с шинами горит на Каширском шоссе в Москве. Площадь возгорания — 500 метров. Периодически случаются небольшие взрывы, есть угроза перехода на соседние постройки».

На Каширском шоссе в Москве произошёл пожар в ангаре с шинами

11:18

Пожар на Каширском шоссе локализован, сообщает МЧС. Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

11:14

Пожар на юге Москвы тушат с вертолета. Площадь возгорания — 2 тыс. кв. м. В горящих ангарах много легковоспламеняющихся материалов.

10:53

Предварительная версия причины крупного пожара на юге Москвы — поджог, сообщил источник РИА Новости.