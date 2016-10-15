Предварительно, сначала загорелся мусор, затем огонь перекинулся на ангар с шинами. Очевидцы также сообщали о взрывах.
Пожар в ангарах на Каширском шоссе локализован на площади 2000 квадратов — АГН «Москва».
Тушение пожара происходит как с земли, так и с воздуха — для этого привлекли пожарный вертолет Ка-32.
Как сообщают в МЧС, ранг пожара в ангаре на Каширском шоссе повысили до второго. Сейчас горит 2 тыс. кв. м на НПП «Темп».
Работы по тушению пожара продолжаются, тушение осложняет высокая пожарная загрузка ангаров. Площадь пожара уже составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщают в МЧС.
По последним данным, которые приводит ТАСС, в настоящее время площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, огонь перекинулся на второй ангар. Очевидцы сообщают о том, что слышали несколько хлопков.
Сильный пожар наблюдается в настоящее время в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Ангар с шинами горит на Каширском шоссе в Москве. Площадь возгорания — 500 метров. Периодически случаются небольшие взрывы, есть угроза перехода на соседние постройки».
На Каширском шоссе в Москве произошёл пожар в ангаре с шинами
Пожар на Каширском шоссе локализован, сообщает МЧС. Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения.
Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.
Пожар на юге Москвы тушат с вертолета. Площадь возгорания — 2 тыс. кв. м. В горящих ангарах много легковоспламеняющихся материалов.
Предварительная версия причины крупного пожара на юге Москвы — поджог, сообщил источник РИА Новости.