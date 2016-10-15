Сильный пожар наблюдается в настоящее время в районе Каширского шоссе в Москве. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ангар с шинами горит на Каширском шоссе в Москве. Площадь возгорания — 500 метров. Периодически случаются небольшие взрывы, есть угроза перехода на соседние постройки».

На Каширском шоссе в Москве произошёл пожар в ангаре с шинами