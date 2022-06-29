Луганск, 29 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Серьёзная нехватка продовольствия в украинских войсках приводит к многочисленным случаям дезертирства. Об этом сообщили 29 июня в Министерстве обороны России.

U.S. Army Europe ВСУ

Критическая ситуация с продовольствием, уточняют в ведомстве, сложилась в действующих на Лисичанском направлении подразделениях 115-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

«Из-за голода фиксируются многочисленные случаи оставления позиций и дезертирства военнослужащих», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал о большом количестве жертв среди украинских военнослужащих под Лисичанском. В пригородах идут активные боевые действия.

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