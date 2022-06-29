Махачкала, 29 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Дагестане возбуждено уголовное дело о создании террористического сообщества и незаконного вооруженного формирования. В совершении преступления подозреваются двое жителей Махачкалы в возрасте 29 и 37 лет, сообщили 29 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Newsru.co.il Боевики

Вступив в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 2022 года, они создали террористическое сообщество и незаконное вооруженное формирование для совершения посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и терактов в городе Махачкале. Один из них стал руководителем.

Для ведения своей деятельности террористы приобрели пистолет-пулемет и травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, а также боеприпасы к ним, изготовили самодельное взрывное устройство. Злоумышленники планировали устроить 18 мая 2022 года взрыв на электроподстанции, расположенной на улице Туристическая Ленинского района города Махачкалы. Однако довести свой умысел до конца не смогли, так как были ликвидированы сотрудниками правоохранительных органов.