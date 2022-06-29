Париж, 29 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп вернулся в кино. Об этом 29 июня пишет People.

Jonas 528 Джонни Депп

Деппа заметили папарацци в Париже (Франция), где он собирается сниматься в новом фильме режиссера Майвенн Ле Беско. Ранее издание Variety сообщало о том, что съёмки картины с Деппом начнутся летом 2022 года в окрестностях Парижа и продлятся три месяца. Артист исполнит роль короля Людовика XV.

ИА REGNUM напоминает, что представитель Джонни Деппа опроверг информацию о его возвращении к роли Джека Воробья. Агент актёра назвал слухи «выдумкой».