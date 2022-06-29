Абакан, 29 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 13 носителей коронавируса, выздоровели 11 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июня в правительстве республики, ссылаясь на данные оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 новых случаев COVID-19 подтверждено в Абакане, по одному — в Аскизском и Усть-Абаканском районах.

Всего с начала года в Хакасии выявлено 34 344 носителя коронавируса. На сегодняшний день в регионе амбулаторно лечатся 57 (+5) ковид-пациентов, в стационаре — 29 (-5), в том числе три человека на ИВЛ.

Напомним, 28 июня в Хакасии было подтверждено три случая заражения, список выздоровевших пополнился 25 фамилиями.