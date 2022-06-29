Манагуа , 29 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Никарагуа одобрила кредит, согласованный между Центральноамериканским банком экономической интеграции (CABEI) и властями страны для финансирования работ по улучшению дорог. Об этом пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гранада, Никарагуа, 2017 год

Сумма кредита составляет382 580 372 доллара на проект общей стоимостью401 504 000 долларов, остальная часть которого будет вкладом государства Никарагуа.

Отмечается, что эти средства будут способствовать финансированию «Программы расширения и улучшения дорог», которая включает шесть департаментов, в том числе столицу страны.