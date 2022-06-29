Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга окончательно приняли документ о новых штрафах за правонарушения в метрополитене. Голосование прошло 29 июня на финальном в этой сессии заседании городского парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

В частности, теперь придётся заплатить штраф за размещение наклеек внутри и вне вагонов, за гадания в метрополитене, за проезд в зловонной одежде или без неё, а также за подделку жетонов и другие действия.

Если пассажир разместит какие-либо наклейки или надписи снаружи или внутри вагонов, за это ему выпишут штраф в размере от 500 до 3000 рублей. За проникновение в служебные и производственные помещения, за спуск на пути и самостоятельное доставание упавших предметов нарушитель заплатит от 500 до 3000 рублей. За гадание в метро придётся отдать от 4000 до 5000 рублей. Проезд в зловонной одежде или голым обойдётся штрафом от 100 до 500 рублей.

За принятие законопроекта в целом проголосовали 47 депутатов, против выступили два. Законопроект направят на подпись губернатору Санкт-Петербурга.