Белгород, 29 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Две новые трассы предлагают построить на велолыжероллерной трассе «Олимпия» в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Белгородской области Трасса «Олимпия»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 28 июня на территории «Олимпия» обсудил развитие лыжной инфраструктуры с президентом Федерации лыжных гонок России, олимпийской чемпионкой Еленой Вяльбе. Перед входом в комплекс, на естественной меловой возвышенности по спланированному рельефу предлагается построить трассу протяжённостью 1,7 км с асфальтовым покрытием. Второй маршрут, длиной пять километров и без асфальта, планируют оборудовать в лесном массиве по существующему рельефу. Обе трассы оснастят наружным освещением. По предложению Елены Вальбе ещё одну любительскую лыжной трассы можно было бы оборудовать в урочище Сосновка.

Трассу «Олимпия» протяжённостью 3,3 км реконструировали и передали в ведение области в 2021 году.