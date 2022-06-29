Владивосток, 29 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Прошедшие в Приморье ливни повлияли на формирование дождевого паводка. На реках южной половины края наблюдались подъёмы уровней воды до 1,5 м, на отдельных участках рек юго-восточных районов отмечены выходы воды из берегов с подтоплением пойм, сообщили в Примгидромете.

17.mchs.gov.ru Паводок

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На реке Уссури сохраняется подъём уровней воды до 0,7 м за сутки. Наблюдается затопление пойм в среднем и нижнем течениях рек Большая Уссурка, Наумовка. На реке Бикин уровень воды достиг отметки опасного гидрологического явления.

В ближайшие сутки на реках южной половины края ожидается прохождение максимальных уровней паводка, на отдельных участках рек юго-восточных районов возможны выходы воды из берегов, а также достижение уровнем воды неблагоприятных отметок.

На остальных реках Приморья в ближайшие трое суток сохранится подъём уровней воды на 0,1-1,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили об ухудшении погодных условий.