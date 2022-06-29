Черкесск, 29 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия стала субъектом-передовиком по темпам догазицикации частных абонентов. В общероссийском рейтинге республика заняла второе место, сообщили 29 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Газификация

Всего в Карачаево-Черкесии с момента объявления программы бесплатной догазификации до границ участков абонентов было подано 2347 заявок. Из них выполнено уже 1616. Остальные находятся в работе.

«По скорости оформления заявок, заключения договоров и выполнения мероприятий по прокладке газовых сетей к участкам Карачаево-Черкесия на втором месте в общероссийском рейтинге по догазификации», — говорится в сообщении.

Глава региона Рашид Темрезов отметил, что набранные темпы газовики сбавлять не собираются. Он также призвал всех, кто нуждается в подведении газа к своему участку, подать заявление. Это можно сделать не только непосредственно в службе газовой компании, но и по интернету — через портал «Госуслуги» или на сайте Единого оператора газификации России.