Вашингтон, 29 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Бывший парламентский пристав, который отвечал за безопасность здания Капитолия 6 января 2021 года, когда там произошел погром сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа, скончался 27 июня, за день до начала слушаний по делу о погроме, сообщает New York Post.

Капитолий

Майкл Стенгер, который ушел в отставку через день после того, как сторонники Трампа устроили погром в Капитолии 6 января 2021 года, умер утром 27 июня. 71-летний ветеран морской пехоты провел 35 лет на секретной службе, прежде чем в 2011 году присоединился к службе безопасности. Позже он был назначен на пост главы службы в 2018 году.

Напомним, во вторник, 28 июня, специальный комитет Конгресса провел экстренные слушания по делу о нападении на Капитолий США 6 января 2021 года сторонников президента Дональда Трампа. На срочно собранных слушаниях были представлены новые свидетельства по этому делу.