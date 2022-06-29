Калуга, , 12:32 — REGNUM В Калужской области завершён сев яровых культур, который был проведён на площади 128,6 тыс. га. Это на 21% больше, чем в 2021 году. Об этом 29 июня сообщает корреспондент ИА REGNUMM со ссылкой на регионального министра сельского хозяйства Леонида Громова.

Сев яровых Министерство сельского хозяйства Калужской области

В 2022 году аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель — на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%. На текущий момент в одна из первоочередных задач — обеспечить сельскохозяйственных животных в полном объеме качественными кормами.

«Отряд Калужской МТС заканчивает покос в Малоярославецком районе, заготовив уже 3,6 тыс. тонн кормовых культур. Также в числе лидеров — Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тыс. га, что на 23% больше, чем в 2021 году», — отметил Леонид Громов.

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