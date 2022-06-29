Нальчик, 29 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В аэропорту Нальчика благоустроят новый терминал аэропорта. В течение ближайших месяцев будут проведены все работы. Это необходимо сделать, для того чтобы инвесторы могли продолжить дальнейшую работу над созданием аэропортового комплекса. Об этом сообщил 28 июня глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в ходе пресс-конференции в Нальчике.

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«Чуть сложнее в плане строительства нового терминала. Но мы вчера поехали, посмотрели, приняли решение все благоустроить, в течение нескольких месяцев в порядок приведем, чтобы по-человечески можно было оттуда вылетать. Но как только ситуация нормализуется, все проекты усилим», — пообещал Коков.

При этом, как отметил Коков, пока из аэропорта Нальчика самолеты летают только в Москву и Санкт-Петербург, а летом — в Анталию. Планируется возобновить полеты в Стамбул. И не решен пока вопрос о запуске авиарейсов в Саратов и Тюмень.