ВСУ за сутки потеряли на территории ЛНР убитыми 39 человек — НМ ЛНР
Луганск, 29 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 39 человек личного состава. Об этом 29 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.
«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 39 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.
Кроме того, Филипоненко уточнил, что киевские боевики за это же время потеряли четыре бронетранспортёра и три единицы автомобильной техники. При этом официальный представитель НМ ЛНР добавил, что пятеро украинских военных сложили оружие и этим сохранили свои жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за минувшие сутки уничтожили три РСЗО «Град», два БТР и полевой склад боеприпасов ВСУ.