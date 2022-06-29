Москва, 29 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Две памятные монеты из драгоценных металлов выпускает в обращение с 29 июня Центральный банк России, сообщается на сайте регулятора.

Георгий Победоносец

Инвестиционная золотая монета «Георгий Победоносец номиналом 100 рублей выйдет тиражом до 300 тыс. штук. На ней изображён Георгий Победоносец на коне, поражающий копьём змея.

Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля «Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область» серии «Памятники архитектуры России» выйдет тиражом 3 тыс. штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ выпустил в обращение памятные монеты серии «Города трудовой доблести»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань» и «Магнитогорск».

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