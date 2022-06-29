Москва, 29 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В настоящее время риск глобальной рецессии очень велик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что глобальная рецессия может начаться уже с IV квартала 2022 года.

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«Риск глобальной рецессии очень велик, — согласился Комолов. — Из-за резкого роста инфляции, общего нарушения логистических цепочек и ситуации не только на Украине, но и в ряде регионов мира, которые охвачены нестабильностью, сбыт продукции оказывается затруднен. Поэтому вместе с кризисом перепроизводства возникнет кризис ликвидности. И нечем будет платить заработную плату. Это запустит рецессию в мировой экономике и может усугубить последствия санкций как для из инициаторов, так и для более уязвимых стран».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что мировая экономика стоит на пороге мощного кризиса перепроизводства.