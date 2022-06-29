Сестрорецк, Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. На пляже «Дубковский» в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга) в ходе купания в Финском заливе утонул девятилетний школьник из Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM Купание в Финском заливе

Как сообщило 29 июня агентство «Оперативное прикрытие», трагедия произошла вечером 28 июня. На пляж, купание на котором не рекомендовано органами Роспотребнадзора, 37-летняя местная жительница пришла с тремя детьми — своей четырехлетней дочерью и племянниками, мальчиками девяти и 12-ти лет, приехавшими с бабушкой из Выборгского района Ленобласти.

Во время совместного купания мальчиков младший брат не вернулся на пляж. Его пытались найти самостоятельно, потом вызвали оперативные службы. Труп ребенка был обнаружен водолазами в 21:15 мск.

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Напомним, в Петербурге и Ленобласти стоит очень жаркая погода, и многие жители и гости нарушают предписания и купаются в водоёмах, где это делать не рекомендовано.