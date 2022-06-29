Благовещенск, 29 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В столице Амурской области установят лавочки, материалом для которых стал использованный пластик. Сырьё собирали в рамках акции «Город берегу. РазДельный сбор», сообщил в своём телеграм-канале 29 июня мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Скамейка

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В ход шли использованные пластиковые пакеты, упаковочная плёнка, крышки от бутылок и канистры. Из этого на специальном оборудовании сделали элементы для скамеек, внешне похожие на доски. Преимущество этого материала в том, что с него легко удалять надписи и царапины.

«В ближайшее время более 200 таких скамей в качестве подарка городу нам передает Сибур. Поставим их в парках и на общественных территориях. В месяц предприятие перерабатывает по 20-30 тонн пластиковых отходов. Ассортимент включат шезлонги, ограждения, столики, в планах изготовление тротуарной плитки. Вот такая вторая жизнь отработанного пластика. Так что не выкидывайте крышечки и пакеты, а лучше сдавайте их на переработку», — призвал горожан Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году федеральную субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов получат 43 региона России.