В Приамурье из переработанного пластика сделали антивандальные скамейки
Благовещенск, 29 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В столице Амурской области установят лавочки, материалом для которых стал использованный пластик. Сырьё собирали в рамках акции «Город берегу. РазДельный сбор», сообщил в своём телеграм-канале 29 июня мэр Благовещенска Олег Имамеев.
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В ход шли использованные пластиковые пакеты, упаковочная плёнка, крышки от бутылок и канистры. Из этого на специальном оборудовании сделали элементы для скамеек, внешне похожие на доски. Преимущество этого материала в том, что с него легко удалять надписи и царапины.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году федеральную субсидию на приобретение контейнеров для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов получат 43 региона России.