Российский бизнес хочет переложить бремя кризиса на трудящихся — экономист
Москва, 29 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Когда российский бизнесмен Олег Дерипаска говорит о необходимости декриминализации «экономических статей», то в действительности речь идет о том, чтобы снять ответственность с бизнеса и перенести бремя кризиса на плечи трудящихся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.
«Я бы обратил внимание на слова Дерипаски о том, что необходимо дать свободу бизнесу, отказаться от криминализации экономических преступлений. То есть, по сути, речь идет о том, чтобы снять с бизнеса ответственность за всякого рода мошенничества, уход от налогов и прочее. Это будто бы должно освободить предпринимательскую инициативу и позволить предпринимателям расправлять плечи и поднимать российскую экономику. Но мне думается, что это просто попытка перенести бремя кризиса с бизнеса на плечи трудящихся», — сказал Комолов.
Напомним, что ранее Дерипаска признался в том, что российская экономика оказалась более рыночной, чем он представлял себе.