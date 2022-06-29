Уфа, 29 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Личность подростка, который разрисовал киоск рядом с городским парком, установили в Башкирии. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

Анна Алябьева ИА REGNUM Граффити

Сообщается, что в конце мая в полицию Белорецкого района обратился владелец киоска, расположенного рядом с городским парком, с заявлением о том, что неизвестный разрисовал жалюзи краской из баллончика.

Отмечается, что это правонарушение попало в объектив камер видеонаблюдения.

Было установлено, что ночью два молодых человека проходили по парку, один из них нарисовал на киоске граффити, при этом второй снимал процесс на камеру смартфона. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

Сообщается, что полицейские оперативно установили личность «художника».

"В отношении него составлен административный протокол по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества». Материалы переданы для рассмотрения в районную комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба.