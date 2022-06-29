Судак, Крым, 29 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал второй образовательный заезд под названием «В движении». Об этом 29 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида» Участники «Тавриды»

В рамках недельного заезда будут работать арт-школы экологии, боевых искусств и современной хореографии, которые объединили 329 участников из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик. Уже 3 июля 2022 они представят на большой сцене пляжа «Ракета» в городе Судак итог своей коллаборации — постановку «В движении».

Как отметили в пресс-службе, главной темой постановки станут актуальные проблемы экологии, влияющие на здоровье нашей планеты: глобальное потепление, разрушение озонового слоя, загрязнение мирового океана и воздуха и прочее. Хореографы и танцовщики расскажут об экологии на языке тела, а экологи, урбанисты, биохимики, рециклинг-технологии примут участие в создании реквизита из переработанного сырья и видеоконтента для шоу.

ИА REGNUM напоминает, что первый образовательный заезд арт-кластера «Таврида» под названием «Кириллица» завершился 20 июня 2022 года. В его рамках участники пяти арт-школ (народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, иконописи и шрифтового дизайна) провели фолк-шоу «Кириллица».