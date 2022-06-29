Пекин, 29 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Бывший заместитель генерального директора компании China Grain Reserves Group (Sinograin) Сюй Баои был исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов, сообщил главный орган страны по борьбе со взяточничеством, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В официальном заявлении Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Национальная комиссия по надзору заявили, что расследование в отношении Сюя показало, что он не проявлял никаких идеалов и убеждений и был полностью нелояльным и нечестным. Согласно расследованию, Сюй был глубоко вовлечен в различные незаконные действия, включая политические спекуляции, подделку своего резюме и сопротивление расследованию.

Тем временем, полностью игнорируя партийные правила, Сюй принимал подарки и деньги, посещал частные клубы и принимал различные приглашения на банкеты, которые могли помешать ему беспристрастно выполнять свои обязанности. Кроме того, было установлено, что Сюй вмешивался в экономическую рыночную деятельность вопреки правилам и использовал свое положение, чтобы помогать другим в продвижении послужбе, заключении контрактов на строительные проекты, операциях компании и других вопросах. Взамен он получил крупную сумму денег и ценные вещи.

Серьезное пренебрежение Сюй к своим обязанностям привело к большим потерям для страны, говорится в заявлении. Сюй серьезно нарушил партийную дисциплину и участвовал в серьезных нарушениях законов, связанных с обязанностями. Он также подозревается в получении взяток и неисполнении служебных обязанностей, сообщил главный орган по борьбе со взяточничеством, добавив, что его дело является тяжким и оказывает дурное влияние.

В соответствии с партийными уставами и законами было принято решение исключить его из партии и государственных должностей, конфисковать его незаконные доходы и передать его дело для судебного разбирательства.