Москва, 29 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Из состава исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) вышел бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц. Об этом 29 июня сообщается на сайте РФС.

Дарья Драй ИА REGNUM Президент РПЛ Ашот Хачатурянц

«Хачатурянц вышел из состава исполкома РФС по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Также он перестал быть членом бюро исполкома РФС. Выборы в исполком на освободившееся место пройдут на ближайшей конференции организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, который он занимал с октября 2021 года.